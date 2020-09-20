رياضة | بيرلو يكشف حقيقة اقتراب سواريز من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيرلو يكشف حقيقة اقتراب سواريز من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أن ينضم الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني إلى صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس اتصل بسواريز لإخباره بإلغاء الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن سواريز وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس لكن تركيز البيانكونيري ينصب حاليًا على التعاقد مع دجيكو.

وعن دجيكو، قال بيرلو في تصريحات في المؤتمر الصحفي الأول له هذا الموسم قبل مواجهة سامبدوريا ونقلتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية :"ننتظر ضم مهاجم صريح لكن هناك طريق طويل لنقطعه في سوق الانتقالات، لسنا في عجلة من أمرنا".

وعن سواريز، قال بيرلو:" الأمر يستغرق وقتًا طويلًا لكي يحصل على جواز سفر إيطالي، لذا فمن غير المرجح أن يكون سواريز مهاجم يوفنتوس".

Advertisements

وأضاف:"أشعر أنني بحالة جيدة، الشيء المهم هو أن يشعر اللاعبون بالرضا، لدينا قائمة كافية من اللاعبين لمباراة الغد، سنرى من عو بديل ساندرو، كنا نعلم بأن ديبالا ودي ليخت سيغيبان عن اللقاء".

وتابع:"أدرب فريقًا يعج بالأبطال، كولوسيفسكي وبيليجريني يعرفان بالفعل الكرة الإيطالية، في حين يحتاج ماكيني وآرثر إلى التأقلم".

وعما إذا كان سيستخدم طريقة أنطونيو كونتي 3-5-2 وإلغاء طريقة ساري 4-3-3، علق بيرلو قائلاً:"لدي أفكاري وساري لديه أفكاره، في حالات معينة يمكن أن نتشابه، أريد التحكم والسيطرة على المباراة ولعب كرة هجومية، لذلك تظل المفاهيم الأساسية كما هي".

وأردف قائلاً:"أتوقع مباراة صعبة أمام سامبدوريا لأننا نعلم أن رانييري مدرب موهوب وأثبت ذلك طوال مسيرته، سنحاول إيجاد المساحات مع التحلي بالحذر".

واستطرد قائلاً:"رونالدو وكولوسيفسكي سيتناوبان الأدوار مع مراقبة تحركاتهما للدخول في دور قلب الهجوم، مع تدعيم من خط الوسط".

وعن رفض خضيرة الرحيل، اختتم بيرلو تصريحاته قائلاً:"أخبرنا هيجواين بخروجه من خططنا، لذلك توصلنا لاتفاق بالتراضي، أما خضيرة لم يتعاف بعد من الإصابة، لذلك عندما يكون متاحًا، سنرى ما يجب القيام به".