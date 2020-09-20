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رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ضد ريال سوسيداد في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهه نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وغاب ريال مدريد عن الجولة الافتتاحية من المسابقة المحلية، وذلك بعد مشاركته في بطولة الشهر الماضي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على لقبه والذي توج به الموسم الماضي، بعد التنافس الشرس مع غريمة التقليدي .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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