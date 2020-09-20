شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون.. قائد جديد في خط دفاع الأهلي (تقرير بالصور والفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الأهلي من إنهاء بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

المغربي بدر بانون، من ضمن الأسماء التي ارتبطت بانتقالها للأهلي خلال الفترة القادمة، في السطور التالية سنعرض بعض المعلومات عن اللاعب.

بدر بانون – 26 عامًا – من مواليد كازابلانكا في المغرب – 193 سم – يلعب في مركز قلب الدفاع في صفوف الرجاء البيضاوي المغربي وله 7 مباريات دولية سجل خلالها هدفًا وحيدًا وهو حاليًا كابتن فريق الرجاء.

بدأ بانون مشواره في عمر الـ 19 عامًا في صفوف فريق شباب الرجاء ولمدة موسم قبل أن يشارك مع فريق رديف الرجاء لمدة موسم أيضًا ليتم إعارته لفريق وداد الفاس لمدة موسم ليعود مرة أخرى لصفوف الرجاء ويعيره الرجاء مرة أخرى لصفوف نادي نهضة بركان لمدة موسم قبل أن يعود للرجاء مرة أخرى موسم 2015/2016.

خلال فترتي الإعارة التي قضاها بانون ظهر بشكل جيد جدًا خاصة مع نهضة بركان حيث شارك في 19 مباراة مع الفريق منها 18 مباراة في مركز قلب الدفاع ومباراة وحيده في مركز لاعب الوسط المدافع وأنهي الفريق الدوري في المركز التاسع.

خلال هذه الفترة شارك بانون مع منتخب المغرب تحت 20 عامًا (12 مباراة سجل خلالها 4 أهداف) وشارك مع المنتخب الاوليمبي في 12 مباراة.

مع بداية موسم 2015/2016 شارك بانون مع الرجاء في خمسة مواسم كاملة، لعب خلالها 139 مباراة في مختلف البطولات وسجل 14 هدف وصنع 6 وتحصل على 16 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين فاز خلالها مع الفريق بخمس بطولات (كأس الملك مرتان وبطل الدوري المغربي مرة «كان يلعب في صفوف الشباب» وكأس الكونفدرالية 2018 وكأس السوبر الافريقي 2018/2019)، خلال كل مشاركاته مع الرجاء لعب في مركز قلب الدفاع ماعدا مباراة وحيدة في مركز الظهير الأيسر.

شارك بانون في ثلاثة مباريات دولية فقط أولها في أكتوبر 2017 عندما استدعاه هيرفي رينارد للمنتخب المغربي وشارك أمام الجابون في تصفيات كأس العالم ثم شارك في مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية قبل أن يغيب عن المنتخب لعامين ليتم استدعاؤه مرة أخرى في مارس 2016 ليشارك أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

على المستوي البدني يعتبر اللاعب من اللاعبين المستقرين بدنيًا حيث لم يتعرض لاصابات طويلة خلال السنوات الماضية، خلال أغسطس الماضي تعرض لإصابة قوية فقد خلالها الوعي أمام الفتح الرباطي.

بانون لديه العديد من الأهداف الحاسمة خاصة في السنة الأخيرة أمام الوداد والترجي ومازيمبي.

ماذا عن أبرز ايجابيات وسلبيات اللاعب؟

تحليل بدر بانون

يجيد بانون الكرات الرأسية خاصة أنه ممتاز جدًا في القفز العالي مستغلًا لطول قامته ويجيد المراقبة اللصيقة والتمركز الدفاعي وتوقع التمريرات، بانون يتمركز في قلب الدفاع الأيسر وفي بعض الأحيان يشارك في مركز قلب الدفاع الأيمن.

تظهر الارقام أن بانون هو ثاني أكثر لاعب في الرجاء كهداف للكرات العرضية في الضربات الركنية هذا الموسم، في المركز الأول لامبا نجوما (وصلت له 16 كرة استطاع الاستفادة من 7 منها بنسبة 44%) بينما بدر بانون في المركز الثاني (وصلت له 15 كرة استطاع الاستفادة من 6 منها بنسبة 40%) والمركز الثالث مالونجو.

تحليل بدر بانون

على مستوى استخلاص الكرة، لا يتواجد بانون في القائمة التي تضم أكثر 10 لاعبين في الرجاء.

تحليل بدر بانون

على مستوى التمريرات وبناء الهجمات يجيد بانون التحكم في الكرة ويشارك دائمًا في استلام الكرة من أنس الزنيتي حارس الرجاء وتمريرها للعرجوني لاعب الوسط الذي يمرر بدوره لمحسن متولي (عين العصفور للرجاء) اللاعب الذي يتحكم في سير الكرة للفريق بالكامل وفي مناسبات أخرى يستقبل الكرة من قلب الدفاع الآخر عبدالرحيم شاكير وتمريرها للعرجوني في الوسط.

Advertisements

تحليل بدر بانون

تحليل بدر بانون

يشارك بانون أيضًا في الزيادة الهجومية لفريق الرجاء وينضم كلاعب وسط ثالث بجوار ثنائي الوسط وهذا ما يعكس عدد التمريرات الحاسمة التي مررها 0.44 تمريرة في المباراة الواحدة.

بدر بانون هو رابع أعلى لاعب مشاركة مع الرجاء هذا الموسم، عبدالرحيم شاكير 2983 دقيقة، ثم محسن متولي 2806 دقيقة ثم فابريس نغاه 2373 ثم بدر بانون 2265 دقيقة.

بانون هو أكثر لاعب دقة في التمريرات بنسبة 91% وذلك بالطبع بحكم الاعتماد عليه في بناء الهجمات، بينما نسبة الفوز في الالتحامات الثنائية هي 71% وهو أيضًا أعلى لاعب في الفريق.

نقطة الضعف عند بانون هي نسبة الاستخلاصات 63%، وهو رقم ضعيف نسبيًا للمدافع (هي نفس النسبة الخاصة بأيمن أشرف) بينما رامي ربيعة 73%، خلال آخر موسم تسبب بانون بالمشاركة في 8 أهداف تلقاها الفريق، أي بمعدل هدف كل أربعة مباريات تقريبًأ وهو أعلى لاعب في الفريق يليه الحارس أنس الزنيتي.

تحليل بدر بانون

إجمالا سيكون بانون إضافة كبيرة للأهلي بالطبع خاصة على مستوى الكرات الركنية والاعتماد على طول قامته في التسجيل لكن اللاعب لديه بعض نقاط التطوير الخاصة باستخلاص الكرات خاصة الكرات الأرضية الغير مشتركة.