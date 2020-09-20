شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أمير مرتضى عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع «فيريرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على الأخبار المتداولة عن تعاقد القلعة البيضاء مع مدير فني جديد، لقيادة الفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن انتهاء التعاقد مع البرتغالي فيريرا، المدير الفني للزمالك سابقًا، بعد استبعاد باتشيكو وجروس وكالديرون من القائمة المدربين المرشحين لتدريب الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب أمير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الأخبار المتداولة حول التعاقد مع مدير فني جديد ليست صحيحة نحن في مرحلة التفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبي لتولي مسئولية الفريق الفترة القادمة والإعلان خلال الأيام القادمة عن طريق إدارة النادي، أتفهم قلق الجماهير ولكن واجبنا هو التركيز على اختيار الأنسب لهذه المرحلة الصعبة».