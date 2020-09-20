شكرا لقرائتكم شادى محمد: لو أتعرض عليا 50 مليون كنت رفضت ترك الأهلى وزعلت على الحضرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادى محمد نجم الأهلى والمنتخب السابق، أنه كان سيتمسك بالبقاء في الأهلى لو تم عرض عليه 50 مليون جنيه في نادى آخر، حبا وتقديرا للأهلى وجماهيره.

وقال شادى محمد نجم الأهلى والمنتخب السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب اون تايم سبورت": "بنتقد المواقف التى تدل على عدم الإخلاص للنادى اللى خيره عليك وعملك علشان الفلوس، ولو أتعرض عليا 50 مليون جنيه علشان أسيب الأهلى كنت رفضت لأن الأهلى هيعملك أكثر من الفلوس دى وهيجيلك أكثر منها بالبطولات والتاريخ، وأنا إنسان قنوع جدا وعندى رضا".

وأضاف شادى محمد: "اللاعب اللى ساب الأهلى وزعلت عليه هو عصام الحضرى وكنت أتمنى بقائه في الأهلى لأن كان مستقبله هيكون أعلى بكتير من كدة بسبب إصراره وقوته، وحارس عملاق وطموح كان هيكون في مكان تانى خالص".

وأكد شادى محمد: "السويسرى رينيه فايلر قدم أداء جماعى مميز فى الدور الأول، وكان يتدارك الأخطاء ويعالجها بسرعة كبيرة والمكسب بيجيب مكسب لحد ما وصل الفارق جدا لدرجة أن المنافسين صرحوا بانتهاء المنافسة من بدرى".

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وأضاف شادى محمد: "الأهلى يحتاج 5 صفقات فى الموسم الجديد للمنافسة على بطولة أفريقيا، ومحتاج التعاقد مع لاعب رقم 10 مع قفشة ولازم يكون سوبر، وصالح بيبعد وبيضيع وقته وتاريخه ولازم يرجع بسرعة، وكمان محتاج ظهير أيمن مع محمد هانى ينافسه".

وتابع كابتن الأهلى السابق: الأهلى محتاج يعمل صفقات فى السر لأن العين عليك وبتتحارب حاليا ولازم تخلص الصفقات من غير كلام كتير وميعلنش الا بعد انتهائها، ولازم تمضى كل اللاعبين اللى تقدر عليها وتهدد اللاعبين دى لو هتروح نادى آخر بالعقود وتغير فكرة تديهم عقودهم دى الفترة الحالية، وهناك لاعبين فى الأهلى وقعت لبعض الفرق الأخرى.