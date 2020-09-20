شكرا لقرائتكم دورى القسم الثانى يستأنف نشاطه اليوم بأربع مباريات بالمجموعة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعود دورى القسم الثانى لإستئناف نشاطه بعد توقف دام لمدة 183 يوم بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ انطلاق المسابقة وأدت لتجميد النشاط الكروى في العالم أجمع ، إلا أنه ومع انحصار الوباء عاد النشاط الكروى رويدا رويدا حتى عودة دورى القسم الثانى ، حيث يقام اليوم أربع مباريات بالمجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للمسابقة .

على ملعبه يستضيف بنى سويف المتصدر برصيد 35 نقطة نظيره ديروط صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة في مواجهة سهلة نظريا لأصحاب بنى سويف الباحثين عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار الناجح نحو الصعود لدورى الأضواء بعدما نجح مجلس الإدارة في توفير كافة المتطلبات المالية والإدارية للجهاز الفني بقيادة حسن موسى ، في الوقت الذى يسعى فيه أبناء ديروط للظهور المشرف على أمل تحقيق المعجزة والبقاء بالمسابقة .

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كما يلتقى سوهاج صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة مع تليفونات بنى سويف صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة في لقاء متكافئ يحاول الفريقان خطف نقاط المباراة لتأمين موقفهم والإبتعاد عن منطقة الهبوط ، كما يلتقى المنيا صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة مع الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة ، في الوقت الذى يلتقى فيه بترول أسيوط مع الإعلاميين .

بينما تم تأجيل مباراتى شبان قنا والبنك الأهلى ، والألومنيوم وطهطا