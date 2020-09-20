«الشارقة الرياضي» يناقش الهيكل التنظيمي لنادي البطائح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلعت لجنة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية في أندية الإمارة بمجلس الشارقة الرياضي على الهيكل التنظيمي والوظيفي الحالي في نادي البطائح الثقافي الرياضي، وعرضت مقترح الهيكل الجديد واللجان الرئيسية كما ناقشت تطوير الأوصاف الوظيفية والمؤشرات الرئيسية والأهداف ومقترحات لتطوير العمل الإداري والفني في النادي، وذلك ضمن خططها لتطوير العمل الإداري والتنظيمي في الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر النادي بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام ومحمد عبدالله بن حليس عضو مجلس الإدارة، المدير المالي والدكتور علي سماكة المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة إلى لجنة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية برئاسة مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء ونبيل محمد عاشور مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير وعبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة.

وأكد عيسى هلال في بداية الاجتماع على أهمية التنظيم الإداري في الأندية وإعداد هياكل وظيفية وتنظيمية موحدة تتناسب مع طبيعة وحجم كل ناد وتقدم رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر لدائرة الموارد البشرية بالشارقة وعلى رأسهم طارق بن خادم رئيس الدائرة لتعاونهم خلال الفترة الماضية مع فريق العمل والاطلاع على أفضل الممارسات في مشروع الهياكل التنظيمية والوظيفية، حيث أبدى سعادته استعداد الدائرة التام للتعاون لما فيه المصلحة العامة وتنظيم العمل بالمجلس والأندية التابعة له.

وقالت مريم يوسف الحوسني رئيس إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية: قامت اللجنة خلال الفترة الماضية بعد قرار التشكيل في نهاية شهر يوليو الماضي بوضع خطط العمل ومعايير مدخلات الهياكل التنظيمية في المؤسسات الرياضية بما يتوافق مع أهداف المجلس والتوجهات العامة بالإمارة والمقارنة مع أفضل الممارسات في هذا المجال بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ودراسة طلبات المؤسسات الرياضية لتصميم هيكل تنظيمي أو وظيفي وتقييم الهياكل القائمة والحالية، ودراسة التأثيرات المالية والإدارية المترتبة على تصميم الهيكل التنظيمي المقترح للمؤسسات الرياضية سواء بزيادة النفقات المالية أو تخفيضها، وتوزيع الموارد البشرية الحتمية على الهيكل المقترح والمتوقعة على المدى المتوسط من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأضافت: تم خلال الاجتماع عرض التنظيم الإداري الحالي للنادي وآخر الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والإدارية ومن ثم مناقشة تفاصيل الهيكل المقترح للنادي والذي يضم هيكلة مجلس الإدارة ومسميات اللجان الإدارية والفنية كما تم عرض الهيكل التنفيذي وأهم الوحدات الإدارية والتنظيمية المقترحة والتي تم وضعها في ضوء أهداف النادي الاستراتيجية وتطلعاته للمرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع اللوائح والسياسات المعتمدة بالمجلس حيث تم تقسيم الهيكل التنظيمي ليضم أربع وحدات رئيسية هي: الخدمات المساندة والاتصال المؤسسي وإدارة كرة القدم وإدارة الشؤون الرياضية، بالإضافة إلى الوحدة الطبية، كما تناول الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس مباشرة وهي مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي واللجان الدائمة بالنادي.

وأكدت رئيس اللجنة أنه تم إيضاح طبيعة العلاقة التنفيذية والإدارية بين عمل اللجان والإدارة التنفيذية ودور عملية الإشراف والتوجيه لكل منهم حيث لاقى الهيكل المقترح استحسان وموافقة إدارة النادي على أن تبدأ اللجنة في المرحلة الثانية بإعداد ووضع التوصيف والاختصاصات والشعب الإدارية لكل وحدة.