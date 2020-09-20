شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقدم مرشحته نورة الجسمي لرئاسة اتحاد الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى يقدم نادي النصر يوم الاثنين في مقره بدبي، مرشحته لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات نورة الجسمي، وذلك في مؤتمر صحفي يحضره عدد من مسؤولي النادي.

ويستعد اتحاد الإمارات للدراجات لإجراء انتخابات الدورة الجديدة يوم 25 أكتوبر المقبل، وقد ترشح حتى الآن لرئاسة الاتحاد بجانب نورة الجسمي، منصور بوعصيبة من نادي شباب الأهلي.

وتعد نورة الجسمي من أبرز أعضاء اتحاد الإمارات للدراجات نشاطاً، وأشرفت خلال الفترة الماضية على إقامة أول طواف نسائي دولي في دبي بمشاركة نخبة من دراجات العالم.

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