شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يساند الأهلى من مدرجات استاد القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساند سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى فريقه أمام المقاصة من مدرجات ستاد القاهرة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الأسبوع رقم 28 في الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.

لمشاهدة الفيديو عبر "سوبر كورة" اضغط هنا

قرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري وإنتهى بالتعادل السلبي وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية ، وكان الفريق قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

من جانبه ، أكد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم أداء قوي خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق في تسجيلها ، موضحاً أن الأحمر كان بإمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق في النهاية خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بإستاد القاهرة.

Advertisements

وقال رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن تتويج الأهلي بالأمس ببطولة الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من أسوان إنعكس سلبياً على الفريق وهو ما حاولت تفاديه حيث حاولت الاهتمام أكثر في المباراة لكننا في النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية في الدوري المصري باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدني القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة في البطولة.

وشدد رينيه فايلر أن الفريق لم يحقق في الجزء الثاني من الموسم لم يحقق المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا بالإضافة الى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدوري الممتاز وهذا أمر طبيعي خاصة وأنه راض عن أداء اللاعبين في الدوري خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلي التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.‏ ‏