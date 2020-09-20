شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عن التتويج بالدوري مع الأهلي: حققت اللقب في بيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود عبدالمنعم «كهربا»، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز مع الفريق الأحمر. وأضاف في تصريحات خاصة لقناة الأهلي: «سعيد لتحقيق اللقب للمرة الأولى وأن يكون في بيتي الأهلي.. فالدرع له مذاق خاص». وواصل: «أتمنى المزيد من الألقاب والتتويجات بقميص الأهلي، ونعد جماهير النادي بالمزيد». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهربا عن التتويج بالدوري مع الأهلي: حققت اللقب في بيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.