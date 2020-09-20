شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جروس لم يعتذر عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسري ‏كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.‏

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: «جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين».‏

وواصل: «استشعرت أن عودته لن تفيد الزمالك ويركز في المال وليس ‏في تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر».‏