شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جروس لم يعتذر عن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسري كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.
وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب العودة لمدة شهرين».
وواصل: «استشعرت أن عودته لن تفيد الزمالك ويركز في المال وليس في تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر».
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