باسم مرسي عن مفاوضات عودته للزمالك: أحدد مستقبلي نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي عن مفاوضات عودته للزمالك: أحدد مستقبلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى.
وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حالياً وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم».
وتابع: «شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حالياً وحتى نهاية الموسم الجاري».
وأضاف: «تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيى مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي الإنتاج».
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