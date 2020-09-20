شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي عن مفاوضات عودته للزمالك: أحدد مستقبلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى.

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حالياً وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم».

وتابع: «شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حالياً وحتى نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيى مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي الإنتاج».