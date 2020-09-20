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باسم مرسي: مش متابع «سوشيال ميديا».. وأتمنى فوز الأهلي على الوداد

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته، مشددا أنه سعيد أيضا بفترة تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية وأصبحت لا اتابعها مثلما كان في السابق».

وتابع: «سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي نادي مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه وأشجعهم في أفريقيا».

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