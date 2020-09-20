باسم مرسي: مش متابع «سوشيال ميديا».. وأتمنى فوز الأهلي على الوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته، مشددا أنه سعيد أيضا بفترة تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.
وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية وأصبحت لا اتابعها مثلما كان في السابق».
وتابع: «سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».
وأضاف: «في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي نادي مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه وأشجعهم في أفريقيا».
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