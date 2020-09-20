شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تشجيع النادي الأهلي، وله كامل الحرية في ذلك.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «تركي آل الشيخ قام بتهنئة الأهلي بالدوري وهذا حقه تماماً».
وأكمل:«تركي آل الشيخ ليس له أي علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك، وأحذر جماهير النادي من الفتنة التي يريدها المغرضون».
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