شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق ‏تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: «تركي آل الشيخ قام بتهنئة الأهلي بالدوري وهذا حقه ‏تماماً».‏

وأكمل:«تركي آل الشيخ ليس له أي علاقة برحيل كارتيرون عن ‏الزمالك، وأحذر جماهير النادي من الفتنة التي يريدها المغرضون».‏