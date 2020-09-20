شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: البعض يريد عمل فتنة بين تركي آل الشيخ وجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد ‏عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ب‏السعودية.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: «قطر تريد عمل وقيعة بين جماهير ‏الزمالك والمستشار تركي آل الشيخ».‏

وواصل: «جماهير الزمالك تعرف جيداً أنها مؤامرة ضد النادي وأن ‏تركي آل الشيخ لم يتدخل في رحيل كارتيرون من النادي».‏