شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: البعض يريد عمل فتنة بين تركي آل الشيخ وجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «قطر تريد عمل وقيعة بين جماهير الزمالك والمستشار تركي آل الشيخ».
وواصل: «جماهير الزمالك تعرف جيداً أنها مؤامرة ضد النادي وأن تركي آل الشيخ لم يتدخل في رحيل كارتيرون من النادي».
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