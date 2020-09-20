وكيله: مستمر في مقاضاة الشناوي بعد الاستئناف على تغريمه مليون و200 ألف جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: مستمر في مقاضاة الشناوي بعد الاستئناف على تغريمه مليون و200 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق وليد عبدالهادي، وكيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على آخر تطورات قضيته ضد الشناوي بعدما رفض الحارس الدولي دفع مستحقات وكيله.
وقال وليد عبدالهادي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حاولت حل الموقف بالشكل الودي وتدخل الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي».
وتابع: «الكابتن سيد ابلغني برفض الشناوي التوصل لحل معي وانا مستمر في قضيتي وحصلت على حكم بمليون و200 ألف جنيه والحارس استأنف على القرار».
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