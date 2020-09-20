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وكيله: مستمر في مقاضاة الشناوي بعد الاستئناف على تغريمه مليون و200 ألف جنيه

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق وليد عبدالهادي، وكيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على آخر تطورات قضيته ضد الشناوي بعدما رفض الحارس الدولي دفع مستحقات وكيله.

وقال وليد عبدالهادي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حاولت حل الموقف بالشكل الودي وتدخل الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي».

وتابع: «الكابتن سيد ابلغني برفض الشناوي التوصل لحل معي وانا مستمر في قضيتي وحصلت على حكم بمليون و200 ألف جنيه والحارس استأنف على القرار».

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