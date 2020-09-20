شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«كشري»: «حط لسانك في بقك.. انت بتكسب بالسحر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرفض التصريحات المسيئة التي أدلى بها أحمد عبدالمنعم كشري، مدرب أسوان وطالبه بأن يصمت «حط لسانك جوه بقك»، وألا يتحدث عن الزمالك.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية مع برنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، إن أحمد كشري بيفوز بالسحر بدليل رفض رضا عبدالعال المدير الفني بطنطا دخول غرفة خلع الملابس بعد اكتشاف السحر.
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