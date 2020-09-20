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محمد جابر: لاعبو الزمالك شتموني وحاولوا الاحتكاك بي بعد المباراة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تفاصيل إهانته من قبل لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضية.

وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مستغرب تماما من تصرفات بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة محمود علاء فهو قام بضربي والبصق عليا ووجه لي السباب».

وتابع: «بعد الالتحام مع إمام عاشور تفاجئت بمصطفى محمد ومحمود علاء بتوجيه السباب لي بأبشع الألفاظ وحاولوا ضربي ولكن زملائي أبعدوني».

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