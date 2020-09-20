شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر: لاعبو الزمالك شتموني وحاولوا الاحتكاك بي بعد المباراة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تفاصيل إهانته من قبل لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضية.
وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مستغرب تماما من تصرفات بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة محمود علاء فهو قام بضربي والبصق عليا ووجه لي السباب».
وتابع: «بعد الالتحام مع إمام عاشور تفاجئت بمصطفى محمد ومحمود علاء بتوجيه السباب لي بأبشع الألفاظ وحاولوا ضربي ولكن زملائي أبعدوني».
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