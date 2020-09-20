شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي تُوج بالدوري قبل أن يبدأ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة بالنادي الأهلي قد تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الأهلي تُوج بالدوري قبل أن تنطلق المسابقة وعليهم إاعلان الفريق الأحمر بطلاً للموسم المقبل أيضا».
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