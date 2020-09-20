شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي تُوج بالدوري قبل أن يبدأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة ‏بالنادي الأهلي قد تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: «الأهلي تُوج بالدوري قبل أن تنطلق المسابقة وعليهم إاعلان الفريق الأحمر بطلاً للموسم المقبل أيضا».