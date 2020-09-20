شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أي حكم هيلمس لاعب من الزمالك سيضرب بالقلم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أصدر تعليمات للاعبي الفريق الكروي الأول بعدم السماح لأي حكم أن يلمسه أو يمد يده عليه في أي مباراة مقبلة.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية مع برنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال: «أي حكم سيلمس أي لاعب سيقوم اللاعب بضربه بالقلم على وشه».
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