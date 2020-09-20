شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان عن وقوفه على الكرة: رد اعتبار بعد إهانتي من لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على واقعة وقوفه على الكرة خلال لقاء فريقه أمام الزمالك يوم الجمعة. وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نادي الزمالك نادي كبير اعتذر للجماهير ولم أقصد توجيه الإهانة ولكن كنت أرد اعتباري بعد إهانتي من قبل لاعبي الزمالك». وتابع: «الحركة جاءت تلقائية لرد اعتباري بعد إهانتي من قبل الأبيض ولم كنت أخطط لعمل تلك الحركة ولم أقصد تقليد رمضان صبحي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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