لاعب أسوان عن وقوفه على الكرة: رد اعتبار بعد إهانتي من لاعبي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان عن وقوفه على الكرة: رد اعتبار بعد إهانتي من لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على واقعة وقوفه على الكرة خلال لقاء فريقه أمام الزمالك يوم الجمعة.
وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نادي الزمالك نادي كبير اعتذر للجماهير ولم أقصد توجيه الإهانة ولكن كنت أرد اعتباري بعد إهانتي من قبل لاعبي الزمالك».
وتابع: «الحركة جاءت تلقائية لرد اعتباري بعد إهانتي من قبل الأبيض ولم كنت أخطط لعمل تلك الحركة ولم أقصد تقليد رمضان صبحي».
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