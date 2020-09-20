شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» من مصادر داخل نادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس النادي، تعاقد مع المدرب البرتغالي فيريرا، الذي درب الفريق الأبيض من قبل.

وحتى الآن لم يعلن الزمالك رسميًا، هوية المدرب الجديد، فيما خرج من الحسابات السويسري، جروس، والبرتغالي، باتشيكو، اللذان دربا الزمالك من قبل، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون.