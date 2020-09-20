شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: اعتدنا على التتويج بالدوري.. ولا تنازل عن أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد هاني، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، سعادته عقب تتويج الأحمر ببطولة الدوري رقم 42.

وقال هاني خلال مداخلة عبر فضائية صدى البلد: «منذ بداية صعودي للفريق الأول وانا اعتدت على التتويج بلقب الدوري، تربيت على المنافسة ودائما تحت ضغط، وتعودنا على تحمل مثل هذه الأجواء».

وأردف: «تعودنا أن نكون دائما عند حسن ظن الجمهور سواء في مباراة ودية أو رسمية، هم دائما (يغيرون) على القميص الأحمر وتعودنا دائما أن نكون رقم واحد».

وأتم كلماته: «تركيزنا حاليا في بطولة أفريقيا، نريد تحقيق اللقب، مش هنفرط فيه».