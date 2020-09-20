شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحظى مباريات ليفربول، بأهمية خاصة بالنسبة للمصريين والعرب بشكل عام لوجود نجمنا العالمى محمد صلاح، والذى يعتبر واحدا من أهم النجوم العالميين على الساحة حاليا فى كرة القدم، بالإضافة إلى نجومية ليفربول وتحقيقه لعدة بطولات فى الفترة الأخيرة مما زاد من عدد متابعيه على مستوى العالم.

وفيما يلى نورد مواعيد المباريات القادمة لليفربول فى الدوري الإنجليزي حتى نهاية هذا العام 2020 باليوم والساعة وفقا لتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى تحديد الملعب ليسهل على محبيه متابعتة المباريات أولا بأول وعدم تفويت أيا منها:

اليوم الساعة طرفي المباراة الملعب 20 سبتمبر 2020 5:30 مساءا تشيلسي ضد ليفربول تشيلسي 28 سبتمبر 2020 9:15 مساءا ليفربول ضد ارسنال ليفربول 3 اكتوبر 2020 4:00 مساءا استون فيلا ضد ليفربول استون فيلا 17 اكتوبر 2020 4:00 مساءا ايفرتون ضد ليفربول ايفرتون 24 اكتوبر 2020 4:00 مساءا ليفربول ضد شيفلد يونايتد ليفربول 31 اكتوبر 2020 5:00 مساءا ليفربول ضد ويست هام ليفربول 7 نوفمبر 2020 5:00 مساءا مانشستر سيتى ضد ليفربول مان سيتي 21 نوفمبر 2020 5:00 مساءا ليفربول ضد ليستر سيتي ليفربول 28 نوفمبر 2020 5:00 مساءا برايتون ضد ليفربول برايتون

5 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ليفربول ضد وولفز ليفربول 12 ديسمبر 2020 5:00 مساءا فولهام ضد ليفربول فولهام 16 ديسمبر 2020 10:00 مساءا ليفربول ضد توتنهام ليفربول 19 ديسمبر 2020 5:00 مساءا كريستال بالاس ضد ليفربول كريستال بالاس 26 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ليفربول ضد ويست بروم ليفربول 28 ديسمبر 2020 5:00 مساءا نيوكاسل ضد ليفربول نيوكاسل