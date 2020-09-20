شكرا لقرائتكم أحمد السيد: فايلر سيصل مع الأهلى إلى العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد السيد, لاعب الاهلى السابق، إن أزمة الاهلى هو ان جمهوره دائما يراه رقم 1ولا يتنازل عن ذلك

واضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2، أهنئ الاهلى وجمهوره ، وأتذكر حصلت على بطولة والجمهور طالبنى فى نفس الليلة بالفوز ببطولة أخري بعدها بساعات قليلة.

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وواصل هناك ضغوطات كثيرة على اللاعبين وأتمنى تتويج الاهلى بالثلاثية ، وفايلر اكتسب ثقة الجمهور واعتقد الاهلى من الممكن ان يصل للعالمية مع فايلر واراه نفس مانويل جوزيه.

وتابع فايلر مدرب ارقامه مميزة جدا بالنتائج، والاستعداد لبطولة افريقياا يختلف عن الدورى العام وأرى أن دور وليد سليمان والشناوى مهم جدا فى احتواء اللاعبين

واستكمل حسم الدورى مبكرا ساعد على أن تكون المباريات القادمة تحضيرية لقبل نهائى دورى ابطال افريقيا