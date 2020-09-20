شكرا لقرائتكم شادى محمد: فيه لاعبية بالأهلى وقعت لأندية أخرى ولازم نغير طريقة التعاقدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادى محمد نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن هناك لاعيبه داخل النادى الأهلى وقعت بالفعل لأندية أخرى في الدورى المصرى ولازم نغير طريقة التعاقدات.

وقال شادى محمد نجم الأهلى والمنتخب السابق خلال حواره مع الإعلبامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب اون تايم سبورت": "السويسرى رينيه فايلر قدم أداء جماعي مميز في الدور الأول، وكان يتدارك الأخطاء ويعالجها بسرعة كبيرة والمكسب بيجيب مكسب لحد ما وصل الفارق جدا لدرجة أن المنافسين صرحوا بانتهاء المنافسة من بدرى".

وأضاف شادى محمد: "الأهلى يحتاج 5 صفقات في الموسم الجديد للمنافسة على بطولة أفريقيا، ومحتاج التعاقد مع لاعب رقم 10 مع قفشة ولازم يكون سوبر، وصالح بيبعد وبيضيع وقته وتاريخه ولازم يرجع بسرعة، وكمان محتاج ظهير أيمن مع محمد هانى ينافسه".

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وتابع كابتن الأهلى السابق: الأهلى محتاج يعمل صفقات في السر لأن العين عليك وبتتحارب حاليا ولازم تخلص الصفقات من غير كلام كتير وميعلنش الا بعد انتهائها، ولازم تمضى كل اللاعبين اللى تقدر عليها وتهدد اللاعبين دى لو هتروح نادى آخر بالعقود وتغير فكرة تديهم عقودهم دى الفترة الحالية، وهناك لاعبين في الأهلى وقعت لبعض الفرق الأخرى.