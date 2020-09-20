شكرا لقرائتكم مجدى طلبة: الاهلى أول ما بيركب خلاص ودرع الدورى شبه التابوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدى طلبة, لاعب الاهلى والزمالك السابق الاهلى اول ما بيركب خلاص ولقب الدوري هذه النسخة اضافة الى دولاب بطولات الاحمر.

واضاف لاعب الاهلى والزمالك السابق فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبقورت 2 ، أتمنى من اتحاد الكرة تغير درع الدورى الموجود من ايام الكابتن الديبة لانه شبه التابوت ومجدش يقدر يشيليه .

وعن عدم تدريبه لاندية الدورى الممتاز علق رؤساء الاندية فاكرين انى كنت بالعب بس ومش بادرب انا شاكك فى الشعبية وشاكك أن روؤساء الاندية تعرفنى اصلا ، مضيفا سافرت اليونان للتدريب فى الدورى الممتاز وقضيت شهر وغادرت لتدريب المنتخب الاولمبي وندمت على العودة من اليونان نظ لاننا فى مصر نتعامل كاننا محترفين وفى الحقية نحن هواة

وزاد فى حديثه كنت مظلوم فى الزمالك وانتقلت الى باوك قدر وافضل فتراتى فى الملاعب فى باوك قانا افضل محترف مصري لعب فى اليونان عمرو وردةلاعب مميز ولكنه لم يستغل موهبته

وأكد أن الاهلى لم يجد منافسا هذا الموسم وفايلر يستحق الدعم ونتنظر حتى نتاكد انه مشروع ناجح ومروان محسن مهاجم مميز ويمتلك مواصفات المهاجم المميز وعليه التطوير من نفسه وعليه علاج عيوبه والاهلى يحناج ضم يوسف البلايلي ومحمد اابارهيم وباهر المحمدى ويحتاج عودة احمد ياسر ريان من الاعارة

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وتابع ادارة الاهلى الاكثر احترافية فى مصر والاهلى لن يتاثر برحيل رمضان صبحي مضيفا رحيل كارتيرون لم يعتبر خيانة هى ظروف والمدرب الاجنبى هو الحل والتدريب فى مصر بالوساطة والمحسوبية

واستكمل بيراميدز يستطيع منافسة الاهلى والزمالك الموسم المقبل مضيفا الاهلى لم يستفيد من صالح جمعة وسيتأثر الموسم المقبل برحيل احمد فتحى

ويرى طلبه أن أشرف بن شرقي اهم لاعب فى الزمالك ويجب عدم التفريط فيه كما يرى أن ايهاب جلال افضل مدرب فى الدوري المصري ومصطفى محمد افضل مهاجم فى .

واختتم هشام يكن الاقرب الى قلبي لانه معرفة 40 سنة واحنا فى كاس العالم بنلاعب ايرلندا وكان هشام بيلعب مان مع مهاجم ايرلندا طوله 2 متر تقريبا وكان سعيد جدا لتغيره الا انه وجد البديل اطول من كسكارينو.