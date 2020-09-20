شكرا لقرائتكم محمد هانى: المنافسة مع أحمد فتحى شرف كبير لى وصلاح بيحب مؤمن وبيدعمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، أن المنافسة مع أحمد فتحى شرف كبير له وهى من رفعت مستواه مع الأهلى وطورت من أدائه.

وقال محمد هانى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب "أون تايم سبورت": "منافسة أحمد فتحى هى من طورت مستواى وكنت أتمنى أن يبقى لآخر مشواره فى الأهلى وعدم الرحيل".

وأضاف محمد هانى: "مواجهة الوداد صعبة جدا وهدف لاعبى الأهلى إسعاد الجماهير وكل هدف اللاعبين تحقيق بطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى".

وتابع نجم الأهلى: "بعد مباراة الزمالك واجهت انتقادات كبيرة وفضلت البعد عن السوشيال ميديا، وأخدت الموضوع من المنظور الإيجابى وبدأت فى تحسين أخطائى ولا أشغل بالى بالسوشيال ميديا لأن تأثير سلبى".

وأوضح محمد هانى: "الأهلى يساعد اللاعبين على كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات وأى لاعب يتمنى المرور من أمام سور النادى الأهلى".

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واستطرد محمد هانى: "محمد صلاح القاعدة معاه كنز وبتعلم منه وبسأله على كل حاجة وكلمنى بعد مباراة الزمالك، ومحمد صلاح من أفضل اللاعبين فى العالم، وأصبح فى مكانة كبيرة جدا واحتفاله بطريقة مؤمن زكريا أسعدتنى جدا وأسعدت كل اللاعبين وأكيد رفعت معنويات مؤمن زكريا".

واختتم محمد هانى: "ونفسى أتواجد دائما فى منتخب مصر وطموحى أنا انضم الفترة المقبلة وأعمل تاريخ مع المنتخب".

وسقط فريق الأهلى فى فخ التعادل السلبى مع مصر المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز وخاض الأهلى مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروى، كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقى للمركز السادس.