شكرا لقرائتكم سامي قمصان: التتويج بالدوري انتصار لقيم ومبادئ الاهلى والدخلاء سبب الشائم بالاعراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سامى قمصان , مدرب النادى الاهلى سعادته بتتويج الاهلى ببطولة الدوري رقم 42 ، مضيفا أهنى مجلس الادارة الذى تحمل ضغوط كبيرة جدا واتحمل شتائم فى الاعراض مجلس الاهلى تحمل الكثير من الامور التى واجهته خلال مسيرة التتويج بالدوري.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة وان تايم سبورت 2 ، جمهور الاهلى لازم يقف بجوار الفريق وأقولك لكل منهم كن فخور بالنادى ومجلس الادارة والجهاز الفنى واللاعبين .

واعتبر قمصان أن الفوز بالدورى انتصار لقيم ومبادئ الاهلي ، متمنيا من جمهور الاحمر أن يكون كله ثقة ، مضيفا الاهلى لم ينتصر فنيا فقط بالدورى ولكن انتصر لقيمه ومبادئه.

وزاد فى تصريحاته قائلا الخطيب يؤكد لنا كل اجتماعاته ان سعادة جماهير الاهلى اهم شئ يسعي الى تحقيقه ، مؤكدا أنه على الرغم من أن البعض يشكك فنيا فى الاهلى رغم تحقيق لقب الدوري بفارق كبير 20 نقطة عن اقرب منافسه .

وتابع سامي طوال مسيرتى فى الاهلى لاعب ومدرب لم اسمع اى كلمة عن اى منافس او خصم وادارة الاهلى لا تتحدث سوي عن الاهلى فقط ولا نذكر اطلاقا اسم اى خصم، مضيفا بالارقام الاهلى من افضل الاندية فى العالم .

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واستكمل الكرة رياضة وعمرها ما هتوصل للاعراض وتعلمت من نجوم الزمالك ومدربو الزمالك لهم فضل كبير عليا مثل ابو رجيلة ومحمد صلاح وفاروق جعفر مضيفا الدخلاء على الرياضة هم سبب الشتائم والسباب لحد الاعراض .

وعن أسباب نجاح فايلر يري مدرب الاهلى أن الثقة بالنفس من اهم الاشياء التى ساهمت فى نجاح فايلر مع الاهلى مضيفا هو شخص منظم جدا ويخلق منافسة شديدة بين اللاعبين ويحاول دائما خلق المنافسة ودعم اللاعبين فنيا ، معتبرا أن هذه الفترة تعتبر اعداد لبطولة افريقيا سواء كهربا وحسين الشحات وتجهيز الاطراف جيرالردو وجونيور اجاى

وأتم إن خبرات المدرب واللاعبين والجهاز الفنى ساعدت اللاعبين على تخطى انتقادات السوشيال ميديا مضيفا فايلر وسيد عبد الحفيظ لهما الدور الاكبر فى ابعاد اللاعبين عن مواقع التواصل الاجتماعى