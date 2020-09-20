شكرا لقرائتكم مجدى طلبة: وقعت للأهلى على بياض وحصلت على 80 ألف جنيه فى 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مجدى طلبة لاعب الأهلى والزمالك السابق، فترة باوك فارقة فى حياتى وباوك طلب ضمى بعد أن اجتمع الفريق اليونانى مع المنتخب الزمالك فى معسكر واحد بالصدفة ومدرب هولندى طلب ضمى إلى باوك اليونانى ورئيس النادى رفض فى بداية الأمر.
وأضاف لاعب الأهلى والزمالك السابق فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبقورت 2، عصام بهيج كان يتعامل معايا فى الزمالك بأسلوب صعب لأن البعض قال إن أهلاوى.
وواصل طلبة: أنا أهلاوى ومن عائلة أهلاوية بالكامل، ووقعت للأهلى أثناء تواجدى مع منتخب مصر ورفضت العودة إلى فريقى فى بلغاريا والمدرب رود كرول طالبنى بضرورة العودة للعب مع فريقى، لأن كنت متواجد فى المنتخب ولا العب فى أى فريق.
وتابع مجدى كنت انوى العودة الزمالك بعد الاحتراف لكن حدثت امور مع القلعة البيضاء لم ترضينى، مضيفا حازم الهوارى قابلنى وطلب منى التوقيع للأهلى فى منزله فى وجود ثابت البطل، وفى اليوم التالى الكابتن أحمد رفعت قالى مبروك النادى الأهلى.
وأتم مضيت للأهلى على بياض وحصلت على 80 ألف جنيه فى 3 سنوات وزعلت جدا.
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