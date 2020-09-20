شكرا لقرائتكم مروان محسن: حاولت سريعا إخراج نفسى من أزمة مباراة القمة ونجحت فى ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، جمهور الأهلى ولاعبيه ومجلس إدارته على التتويج بالدورى رقم 42 .
وأضاف مروان فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "العودة بعد كورونا كانت المرحلة الأصعب فى رحلة الدورى وخصوصا مع وجود الإصابات وتجاوزنا تلك المرحلة، مضيفا الأهم بالنسبة لنا أننا أنهينا لقب الدورى مبكرا حتى نستعد بشكل جيد لدورى أبطال أفريقيا.
وواصل مهاجم الأهلى: جلست مع نفسى للخروج من مرحلة الانتقادات وفايلر نصحنى بعدم الالتفات للسوشيال وأعطانى قوة وثقة كبيرة ولا يوجد لدى استسلام نهائى، مضيفا حاولت سريعا اخراج نفسى من أزمة مباراة القمة ونجحت فى ذلك.
وتابع: مهما تحدثت عن سامى قمصان فلن أوفيه حقه لأنه يساند كل اللاعبين، مضيفا قبل مباراة الجونة كنت حاسس أنى هانزل أجيب جول، وبدأت التركيز والعمل الجاد على نفسى والفترة القادمة ستكون أحسن.
واختتم مهاجم الأهلى: "إن شاء الله نحق حلمنا وبطولة أفريقيا تكون فى الجزيرة".
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