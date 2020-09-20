شكرا لقرائتكم عصام الحضرى: مستعد "أشيل الكور" في الأهلى وجاهز للعودة للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضرى حارس الأهلى والزمالك والمنتخب السابق، أنه يتدرب بشكل أقوى من أيام لعبه وقادر على العودة مجددا للملاعب والفيصل هو الملعب وجاهز للعمل في التدريب.

وقال عصام الحضرى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "أتدرب بشكل قوى جدا أقوى من فترة لعبى ومستعد للعودة إلى الملاعب الموسم المقبل، والملعب الفيصل بينى وبين أي حارس ومفيش حد يقدر يقعد الحضرى حتى الآن".

وأضاف الحضرى: "أخدت دورات تدريبية وجاهز للتدريب في أي وقت ولكن لن أدرب إلا للفرق الكبيرة أو المنتخبات الكبيرة مع احترامى لأى نادى، وده حقى ومش تكبر ولا حاجة دا تاريخى وأنا احترمه".

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وتابع عصام الحضرى: "التدريب في الأهلى ياااااااااااااااااااااااااااه نفسى جدا، ولو حتى هشيل الكور في النادى الأهلى شرف كبير لى".

وعن مشكلته الحالية، قال الحضرى: "لا أرفض طلب أي أحد من الجمهور سواء عيد ميلاد أو فرح أو أي مناسبة حتى لو طلاق مش بتأخر على أى حد، وما حدث معى التحوير في كلامى ومصر كلها عارفة تاريخ الحضرى وأتعامل باحترام طوال مسيرتى والجميع يعلم ذلك جيدا، والناس خدت الكلام من الجانب السيئ مش عارف ليه وكل ما أحزننى تعامل الناس مع الموضوع وأنا وضحت القصة كاملة".