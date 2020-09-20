شكرا لقرائتكم سعد سمير: لم أكن أعلم أن لقب الدوري هذا الموسم هو "الثامن" لى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعد سمير لاعب النادى الأهلى، لم أكن أعلم أن لقب الدورى هذا الموسم هو الثامن لى مع الأهلى، مضيفا: 8 دورى وهذه البطولة الـ18 ومكنتش أحلم بتحقيق تلك البطولات والأرقام. وأضاف فى تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: فى 2009 صعدت للفريق الأول وقضيت 11 موسما مع الأهلى والأحمر يقدر نجومه تم التجديد بسرعة وأتمنى أختم حياتى فى النادى. وعن وجوده فى الأهلى علق قائلا: ربنا يديمها نعمة وجودنا فى الأهلى، وهذه بطولة مهمة وربنا يجعل أيام الأهلى كلها بطولات ودائما جماهير القلعة الحمراء فخورة بفريقها".

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