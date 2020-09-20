شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جروس لم يعتذر عن تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السويسري ‏كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.‏

أضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين واستشعرت أن عودته لن تفيد الزمالك ويركز في المال وليس ‏في تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر".

تابع رئيس الزمالك حديثه عن مدرب الزمالك القادم قائلا:" هناك مدرب مهم جدا ومطلب جماهيري طالب بأسماء اللاعيبن ومراكزهم والمباريات المتبقية للفريق الأبيض والإعلان سيكون غداً عن المدرب الجديد عبر القناة" مؤكدا أن هناك اجتماع بالغد لتطوير شكل قناة الزمالك.