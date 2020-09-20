شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: الأهلى والزمالك القوى الناعمة وأرفض خروج التشجيع عن الأطر المطلوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتدخل فى المشروعات القومية لاى اتحاد أو بطولة بدعم حكومى فى البطولات الأفريقية والدولية، بتعهد حكومى ذاتى لإسعاد الشعب المصرى والتدخل يكون عبر التنظيم والدعم وليس التدخل الفنى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2، لا أتدخل فى أى جوانب فنية تخص اتحاد الكرة أو أى اتحاد آخر، مضيفا الدولة كانت مصممة على إعادة الدورى واستنئافه.

وواصل وزير الرياضة: أبارك الأهلى على حصد اللقب هذا الموسم والجماهير جزء من طعم كرة القدم، مضيفا: الأهلى والزمالك القوى الناعمة للرياضة المصرية، وأرفض خروج التشجيع عن الاطر المطلوبة

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واستكمل صبحى ندرس وجود لوائح وقوانين لتاسيس التشجيع، مضيفا وزارة الشباب والرياضة تسعى لوجود لوائح وقوانين ضد الخروج عن النص.

وواصل اللجنة الأولميبة المصرية احد مؤسسات المجتمع المصرى وليست ندا أو خصما لنا ونحترم الاتحاد الدولى لكرة القدم لكن تعاملنا معهم بالورقة والقلم وسنصل لتفاهم فى انتخابات اتحاد الكرة

وأختتم اتفقنا مع اللجنة الأولمبية على وجود الدور الرقابى سواء المالى أو الإدارى على جميع الاتحادات.