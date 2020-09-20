شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الحظوظ متساوية بين الفرق الأربعة في دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للنادي الأهلي أنه لا يمكن مقارنة كأس مصر ببطولة الدوري ونفس الأمر بطولات اليوم الواحد لا يمكن أن نقارنها مع دوري أبطال افريقيا.

أضاف سيد عبد الحفيظ خلال استضافته في حلقة خاصة عبر قناة الأهلي الكفة متساوية بين الأندية الأربعة المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب تداعيات توقف فيروس كورونا.

أوضح سيد عبد الحفيظ أن البطولات الإفريقية الأقرب لقلبي لأنها جاءت بمنافسة شرسة، مشدداً أن رينيه فايلر مدرب كويس جدا حقق أرقام جيدة جدا واستطاع تنفيذ كرة هجومية

وقال مدير الكرة بالأهلي: "مفيش حد في الأهلي استلم الشغل من الصفر في النادي وفايلر استلم من اللي قبله، أنا بصدق اللاعبين وعمري ما ها اصدق الاعلام طالما اللاعب بلغني بالتفاصيل كاملة قبلها".

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

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وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز قبل 7 جولات من انتهاء البطولة المحلية الأشهر.

ورفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.