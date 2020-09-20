شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلى توج بالدوري قبل بدايته وكشري يستعين بالسحر والجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحكم محمد معروف تعدي بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال مواجهة أسوان بالدوري مؤكدا:" أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك بصفع الحكام على وجوههم في حالة قيام أحدهم بمد يده عليهم".
أكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم متابعا :" الأهلي تُوج بالدوري قبل أن تنطلق المسابقة وعليهم اعلان الفريق الأحمر بطلاً للموسم المقبل أيضا".
وهاجم مرتضى منصور أحمد كشري مدرب أسوان قائلا:" أنت لو شوفت فرجانى ساسى وبن شرقى هتتخض ومن واجهك ليس الزمالك وأشبهه بطائرة قائدها كارتيرون انتحر ومن يقودها ألان المضيف اضطرارايا".
وواصل:" أحمد كشري كسب الزمالك بفاول وحكم وفريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط من نجومه وكشري يستخدم السحر والجن من أجل الفوز في المباريات، ولن أسمح له بالتجاوز في حق الزمالك ومن لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ولا يوجد أحد يعرفه".
وسخر رئيس نادى الزمالك من الحكام قائلا:" أنا اتكسف أمسك خشبة وأجري بيها أو أمسك صفارة".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: الأهلى توج بالدوري قبل بدايته وكشري يستعين بالسحر والجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.