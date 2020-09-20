شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلى توج بالدوري قبل بدايته وكشري يستعين بالسحر والجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحكم محمد ‏معروف تعدي بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري مؤكدا:" أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك بصفع ‏الحكام على وجوههم في حالة قيام أحدهم بمد يده عليهم".‏

أكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن فريق الكرة ‏بالنادي الأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم متابعا :" الأهلي تُوج بالدوري قبل أن تنطلق المسابقة وعليهم ‏اعلان الفريق الأحمر بطلاً للموسم المقبل أيضا". ‏

وهاجم مرتضى منصور أحمد كشري مدرب أسوان قائلا:" أنت لو شوفت فرجانى ساسى وبن شرقى هتتخض ومن واجهك ليس الزمالك وأشبهه بطائرة قائدها كارتيرون انتحر ومن يقودها ألان المضيف اضطرارايا".

وواصل:" أحمد كشري كسب الزمالك بفاول وحكم وفريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط ‏من نجومه وكشري يستخدم السحر والجن من أجل الفوز في المباريات، ‏ولن أسمح له بالتجاوز في حق الزمالك ومن لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ‏ولا يوجد أحد يعرفه".‏

وسخر رئيس نادى الزمالك من الحكام قائلا:" أنا اتكسف أمسك خشبة وأجري بيها أو أمسك صفارة".

Advertisements