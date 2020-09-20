شكرا لقرائتكم المقاصة: الأهلى رفض ضم الشحات بـ10 ملايين جنيه وإيهاب جلال لم يطلب الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة، أن الأهلى رفض شراء حسين الشحات من المقاصة مقابل 10 ملايين جنيه، واشتراه بعد ذلك بـ5 ملايين دولار.

وقال رئيس نادى المقاصة خلال تقرير لبرنامج "ملعب اون تايم سبورت" الذى يقدمه سيف زاهر: الأهلى رفض ضم حسين الشحات مقابل 10 ملايين جنيه، وكان عاوز ياخده بـ6 ملايين فقط، فرفضت وقلت لهم أنا واخد 400 ألف دولار في إعارته، وذلك قبل أن يدخل العين الإماراتى في الصفقة.

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وتابع محمد عبد السلام: "رفضت العرض وقلت أنا المستفيد من اللاعب في فريقى، ولكن العين الإماراتى أرسل مندوبين وطلبوا حسين الشحات وخلصوا فيه فى قعدة واحدة، وبعد ذلك الأهلى اشتراه من العين بـ5 ملايين دولار".

وعن رحيل إيهاب جلال، قال رئيس المقاصة: "إيهاب جلال لم يطلب الرحيل إلى بيراميدز، وأنا لم أقف فى وجه أى لاعب يريد الرحيل للنادى الذى يرغب فيه، ولو إيهاب جلال طلب أنه يمشى معنديش مشكلة وأتعرض عليها 5 أضعاف اللى بياخده معانا، والدليل هو هانى سعيد المقيد حاليا في قائمة المقاصة وسمحنا له الرحيل للعمل في بيراميدز".