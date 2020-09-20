شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلي: باهر المحمدي أجرى جراحة الغضروف بعد استعجاله في المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي، حقيقة تجدد إصابة باهر المحمدي، قائد ومدافع نادي الدراويش، وإصابته بقطع في غضروف الركبة. وأكد أكرم عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية : "بالفعل باهر المحمدي يعاني من قطع في غضروف الركبة وخضع للجراحة". Advertisements وتابع: "باهر استعجل في المشاركة ولكن كان لديه روح لمساندة ودعم زملائه وخدمة الفريق بقدراته ومشاركاته". وأضاف: "باهر المحمدي يخضع لفحوصات طبية وهو لن تقل فترة غيابه عن 3 شهور".

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