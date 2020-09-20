شكرا لقرائتكم سعد سمير: أعود للملاعب قريبا بعد انتهاء مرحلة التأهيل الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد الدين سمير أنه بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل وأن عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق باتت قريبة للغاية.

أضاف سعد الدين سمير خلال مداخلة تلفزيوينة مع قناة النادي الأهلي: "بدأت مع سيد عبد الحفيظ منذ ان كان منسق عام في الفريق ثم مدير كرة ونتعمل منه كثيراً داخل صفوف الفريق على مدار 12 عاما تقريباً.

وقدم سعد الدين سمير التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين والجهاز بالكامل، مشدداً على أن الفريق الذي يستطيع تحقيق أكبر معدل من النقاط في الدوري يكون الأقرب للتتويج باللقب.

وأوضح سعد الدين سمير أنه يواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم ويسعى الى الظهور بأسرع وقت في الملاعب.

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وواصل سعد سمير أن خروجي من القائمة تم بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ نظراً لإصابتي وكنت وقتها في ألمانيا لإجراء العملية وكان الأمر عرض الرؤية فقط.

وأوضح أن ظروف مرض شقيق سيد عبد الحفيظ هي من تسببت في بعض تعديل سيناريو القيد لكنني لم أشك لحظة من موقف النادي اتجاهي.

وأشار الى ان عبد الحفيظ عانى نفسيا بسبب مرض شقيقه وكان واجباً على الجميع مراعاته لأنه تأثر بشكل كبير بسبب الظروف التي تعرضت له أسرته خلال الفترة الماضية.

وواصل سعد سمير حديثه قائلاً: "الأهلي لم يتخلى عني ويدعمنى في إصابتي وكل اللاعبين بشكل قوي".