البرازيلي جواو يصل اليوم للانضمام إلى «الفهود»

يصل اليوم البرازيلي جواو فيغيريدو من أجل الدفاع عن ألوان فريق الوصل بعدما تم الاتفاق على انضمام اللاعب إلى صفوف «الأصفر» بعقد لمدة 3 مواسم.

وجاء انضمام اللاعب البرازيلي الذي دافع عن ألوان أوفي اليوناني الموسم الماضي من أجل تعويض رحيل مواطنه ويلتون سواريز الذي عاد إلى الشارقة ويشارك حالياً مع «الملك» في منافسات دوري أبطال آسيا.

وشارك اللاعب جواو المولود في 27 مايو/ أيار 1996 (24 عاماً) مع فريقه اليوناني الموسم الماضي في 33 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً كما مرر تمريرتين حاسمتين. وقدر موقع ترانسفير ماركت الشهير قيمة انتقال اللاعب ب 700 ألف يورو.

ويأمل الوصلاويون أن يكون التعاقد مع جواو مكسباً لتفعيل الشق التهديفي في الفريق وتشكيل مثلث خطر مع فابيو ليما ورونالدو منديز ومن خلفهم صانع الألعاب أوروز الذي بدا بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة سواء خلال الحصص التدريبية أو في التجارب الودية التي خاضها الفريق.

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وسيخوض فريق الوصل يوم غد تجربة ودية على أرضه أمام عجمان، في بروفة سيتواصل فيها غياب اللاعب الدولي علي سالمين الذي يعاني من إصابة طفيفة على مستوى العضلة الخلفية.

وكان المدير الفني الروماني ريجيكامب قد اطمأن على جاهزية عناصره في التجربة الودية الأخيرة أمام الفجيرة التي شهدت مشاركة المدافع البرازيلي نيريس أساسياً.

ولم يحسم مسؤولو الفريق الأصفر حتى الساعة مسألة القائمة النهائية التي سيتم الاعتماد عليها، خاصة في ظل بعض المحاولات لإبرام صفقة محلية جديدة قد تعزز من قدرات الفريق في حال وصول المفاوضات القائمة حالياً إلى خاتمتها السعيدة.

أما على مستوى اللاعب «المقيم»، فقد تقرر قيد الثنائي الغاني جورج والبرازيلي ناثان في قائمة الفريق الأول للموسم المقبل.