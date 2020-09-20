العنبري يشيد بلاعبي الشارقة ويؤكد ثقته بتقديم الأفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أشاد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة بأداء لاعبيه بعد الفوز على الدحيل 4-2

وقال: أداؤنا الجيد في الشوط الثاني من مباراتنا الثالثة في البطولة كان دافعاً للاعبين لتقديم الأفضل أمام الدحيل ومنحهم الثقة للتقدم والهجوم.

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وأضاف: واجهنا منافساً قوياً يمتلك العديد من العناصر المميزة لكن رغبتنا في تحقيق الفوز والعودة للتنافس كانت كبيرة وتمكنا من هزيمتهم.

وعن مباراتي الفريق القادمتين قال العنبري: نلعب أمام متصدر المجموعة التعاون السعودي وبيرسوبوليس الإيراني وكل مباراة لها ظروفها وحساباتها، رغم فقداننا جهود شوكوروف ومحمد عبدالباسط إلا أن البديلين سيف راشد وخالد باوزير قدما أداءً رائعاً وكانا على قدر المسؤولية، لدينا العديد من الحلول وثقتي دائماً في جميع اللاعبين كبيرة.

من جانبه عبر صانع ألعاب الشارقة والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة إيجور كورنادو عن سعادته بالفوز وقال: نحن في غاية السعادة لنجاحنا في الحصول على النقاط الثلاث وتحقيق الفوز، لدينا الكثير لنتعلمه من هذه المباريات رغم قصر الوقت بين مباراة وأخرى حتى يتعافى اللاعبون ويستعدوا للمباراة التالية، قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي ونستحق أن نفرح ونبتهج لكن ضيق الزمن يحتم علينا العودة للتدريبات وبذل الجهد حتى نتمكن من المواصلة بنفس الإيقاع وتحقيق النتائج الإيجابية

كانت بعثة إدارة نادي الشارقة قد توجهت بالشكر والتقدير إلى بعثة نادي شباب الأهلي إدارة ولاعبين وجهاز فني على استقبالهم للفريق وتهنئتهم وتمنت البعثة الشرقاوية لفريق شباب الأهلي والعين تحقيق الفوز في المباريات المتبقية.