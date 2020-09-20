شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو قد يغيب شهرين عن مانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مدرب مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم، الإسباني جوسيب غوارديولا عن أن غياب هداف فريقه الدولي الارجنتيني سيرخيو أغويرو قد يستمر لشهرين إضافيين. وكان أغويرو خضع لعملية جراحية في الركبة في يونيو الماضي على أمل أن يكون جاهزاً للعودة الى الملاعب في الادوار المتقدمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يكشف المدرب الكتالوني عن الفترة الاضافية التي سيغيب فيها عن الملعب بقوله: سيكون جاهزاً في غضون شهر أو شهرين ويتعين عليه العودة الى الملاعب واستعادة لياقته البدنية.

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