البطائح وخورفكان في نهائي الصالات اليوم

يلتقي في السادسة إلا ربع من مساء اليوم الأحد فريقا البطائح وخورفكان في أولى مباريات «البلاي أوف» الخاص بنهائي دوري كرة قدم الصالات للموسم 2029-2020 الذي تم استكماله رغم توقف المنافسة 6 شهور بالتمام والكمال كأول لعبة جماعية تستكمل مسابقة الدوري العام وفق إجراءات احترازية مشددة وفقاً للبروتوكول الرياضي وستكون المباراة الأولى على ملعب صالة نادي البطائح، وسيلتقي الفريقان في المباراة الثانية يوم 22 سبتمبر الجاري على ملعب صالة نادي خورفكان، وستكون مباراة مسك الختام يوم 24 سبتمبر الجاري على ملعب صالة نادي البطائح صاحب الأفضلية كونه بطل الدوري وفي حال فوز أي من الفريقين في المباراتين تصبح المباراة الثالثة لاغية علماً أن التعادل مرفوض في أي واحدة من المباريات وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم الحسم عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

وسبق لخورفكان الصعود إلى منصة التتويج في عام 2014 وتأهل هذا الموسم إلى النهائي بعد أن حصد 6 نقاط من دوري «البلاي اوف» الرباعي وتفوق على منافسه دبا الحصن المتساوي معه في النقاط بافضلية المواجهات المباشرة أما فريق نادي البطائح فلم يسبق له الفوز ببطولة الدوري لكنه حصل على بطولات كأس الاتحاد وكأس الإمارات وكأس خورفكان الدولية في الموسم الماضي وسبق للفريقين الصراع على كأس الاتحاد مطلع الموسم الماضي وحسمها فريق البطائح بسهولة وبنتيجة كبيرة بلغت 6-1 في المباراة التي جرت بينهما في الأول من أكتوبر 2019 اي قبل عام تقريباً من الان على ملعب صالة نادي مليحة.