الحضيري: قدمنا مباراة جيدة رغم النقص

تعادل فريقا مصفوت والحمرية بهدف لكل منهما في تجربة ودية جرت الجمعة على بملعب العنابي. سجل للمضيف البرازيلي غوستافو وللقناصه القائد عبد الله صالح من ركلة جزاء.

ومن جانبه قال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرة ان التجربة كانت جيدة، مشيراً إلى أن العنابي أشرك من خلالها مجموعة كبيرة من اللاعبين بغرض تجهيزهم.

وذكر أن المباراة كانت قوية وخرج منها الفريق بمكاسب جيدة متطلعاً إلى مكاسب اكبر من تجربة الوحده يوم غد.

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وبدوره قال طارق الحضيري مدرب مصفوت ان اللقاء اتاح له فرصة معرفة ردة فعل لاعبيه عندما يتعرض الفريق للنقص العددي، مشيراً إلى طرد الظهير الايمن في الدقيقة 20 واوضح: عرفنا كيف نتعامل مع هذه الوضعية وكانت ردة فعل اللاعبين جيدة. قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا فرصاً مهمة ولم نحس بوجود فوارق بين فريقنا والحمريه الذي أشرك معظم لاعبيه تقريباً عدا فيصل خليل والزيمبابوي تافازوا لكن لاعبينا أظهروا جدية كبيرة وكانوا منسجمين ومركزين جيداً. صحيح اننا اعتمدنا على الهجمات المرتدة بحكم النقص العددي الا اننا أجدنا التعامل معها بدليل أننا صنعنا فرصاً خطيرة. بصورة عامة اعتقد ان المباراة كانت جيدة ونتيجتها كذلك وعلينا أن نضع في الاعتبار قوة الحمريه وامكاناته الكبيرة قياساً بامكاناتنا.

وأثنى الحضيري على لاعبيه وقال إنهم متجاوبون ومتعاونون مع الجهاز الفني منوهاً إلى الانسجام الكبير بينهم.

وعن البرازيلي اوليفيرا قال انه سيكون اضافة مهمة متوقعا التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، مبينا انه لاعب صاحب قدرات ومهارات وتجربة جيدة في الدوري الامريكي.