اتحاد بناء الأجسام يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أنه لن يتم تجديد تراخيص عمل الصالات الرياضية في حال أخلت بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما سيتم إلغاء ترخيص الصالات التي لم تلتزم بالبروتكول الصحي لممارسة النشاط.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس ادارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب على الجميع لممارسة آمنة للرياضة وقال: الواجب يحتم علينا في الأسرة الرياضية عموماً وفي رياضات بناء الأجسام بشكل خاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إدارات الصالات ملزمة بالتقيد باللوائح العامة للاستمرار في ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف: يجب على الصالات تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها الحفاظ على مسافات آمنة بين ممارسي الرياضة وعدم الاختلاط المباشر، والتدقيق على الإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد، وتنظيم الوقت المتاح لكل مجموعة رياضية بما يتيح ممارسة آمنة للجميع إضافة إلى التعقيم الفوري لكل الأجهزة بعد الاستخدام المباشر فضلاً عن ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بشكل دوري.