8 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية الاحد، الجولة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة السابعة والعشرين.

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهداف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه في كافة دول العالم.

ويشهد سباق الكأس الغالية، مشاركة 8 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا في صراع التنافس المحتدم على لقب السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «جروب 2» المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز يبلغ 50 ألف يورو.

وتضم قائمة المشاركين: أمواج الخالدية وشدوان الخالدية المنحدرين من نسل نشوان الخالدية لإسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، إضافة إلى جازمة عذبة بنت جلنار الخالدية ومهداف عذبة ابن عامر، العائدين لمربط عذبة لمالكه الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، كما يتواجد أيضاً أبو دي جالورا المنحدر من نسل أبو الإمارات، بجانب كل من: فلاينج هاي، فالنتينو بيغوناري، فولكانو بيبونورفيسو.