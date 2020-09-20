«خود» تحلق بناموس المحليات و «الحذرة» ملكة المهجنات في الوثبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: محمد مصطفى



اختتمت منافسات الأسبوع الثالث من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021 «تأهيلي الوثبة» ، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات لهجن، لدعم رياضة الهجن، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات سن الإيذاع التي أقيمت صباحاً، لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 4 كم، بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة في أبوظبي، صراعاًكبيراً بين المطايا المشاركة للحصول على المراكز الأولى، كأفضل إعداد للسباقات الكبرى المتوقع أن يشهدها موسم سباقات الهجن في المرحلة المقبلة.

وتوجت «خود» لخليفة عبد الله سعيد الظاهري بلقب أول أشواط الإيذاع بعد أن احتلت المركز الأول للإيذاع الأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.17.06 دقيقة، فيما نالت «الحذرة» لزايد حماد المهري لقب الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً مميزاً بـ 6.12.09 دقيقة.

وفي الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان المحليات، نجح «مجد» لسعيد راشد سعيد المزروعي في انتزاع المركز الأول متفوقاً على كل المنافسين بتوقيت قدره 6.15.08 دقيقة، فيما كان «زاهي» لعبد الله حمود الدرعي على موعد من لقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 6.14.02 دقيقة.

وتوزعت ألقاب الأشواط من الخامس وحتى العشرين على شعارات هجن أبناء القبائل المتنافسة، وسط محاولات من كل شعار على الظهور بشكل لافت خلال المنافسات، حيث فازت «مياسة» لعاطف القرشي بلقب الشوط الخامس، فيما حلقت «جلنار» لسلطان الظاهري بناموس الشوط السادس للأبكار المهجنات.

واستطاعت المطية «محبة» لسالم مسلم العامري، تسجيل أفضل توقيت زمني خلال منافسات سن الإيذاع في الوثبة، وذلك بفوزها بالشوط الثامن عشر عن جدارة، سجلت 6.09.05 دقيقة. ومن المقرر أن تعود المنافسات الأسبوع المقبل بتحديات سن الكبار مع منافسات الحول والزمول.