شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج للمحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس بصالة فستيفال أرينا دبي بطولة الإمارات الأولى «K1 للكيك بوكسينج» للمحترفين التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بنجاح كبير.

شهد المنافسات الختامية للبطولة روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وأقيمت منافسات البطولة بدون جمهور تنفيذاً للبرتوكول الصحي الذي أقرته اللجنة المنظمة.

وتوج روي بيكر والدكتور باسل الشاعر وطارق المهيري وفرح سالم نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج عضو مجلس إدارة إتحاد الامارات وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.

كما قام طارق المهيري مدير البطولة بتقديم درع الاتحاد لممثلي الاتحادين الدولي والعربي.

وتوجه كل من روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج على هذا التنظيم الرائع للبطولة الأولى للمحترفين التي ضمت أبرز اللاعبين المحترفين وأشادا بحرص الاتحاد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية كافة.

وأكدا قدرة دولة الإمارات على تنظيم واستضافة أرقى البطولات الرياضية العالمية على الرغم من الظروف الراهنة.

من جهته نقل طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ( IFMA ) مدير البطولة شكر عبدالله النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لضيوف البطولة على المستوى الفني الرائع للبطولة.

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