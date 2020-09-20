الزمالك يمنح سحر العوبد العضوية الشرفية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح نادي الزمالك العضوية الشرفية لسحر العوبد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وذلك خلال تواجدها بمقر النادي في مصر. وعبرت سحر العوبد عن سعادتها بالحصول على العضوية الشرفية للنادي، مؤكدة أن نادي الزمالك من أعرق وأكبر الأندية المصرية والعربية والحصول على عضويته شرف كبير، لافتة إلى أنها من أبرز محبي وجمهور النادي، وتقدمت بالشكر إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

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